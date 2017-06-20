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11:45 (мск), источник: Newslab.ru

«Канский элеватор» ушел с молотка

Имущество предприятия «Канский элеватор» было продано с аукциона. Его новым владельцем стала дивногорская компания «Хозяйство», заплатив 48,5 млн рублей.

Торги проходили в рамках банкротства компании «Пава» — одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России.

В лот вошли два здания общей площадью 13 тысяч кв.м., несколько небольших построек и земельных участков.

Примечательно то, что ООО «Хозяйство» было создано совсем недавно — в марте этого года. Уставной капитал — 10 000 рублей. Собственник предприятия — Владимир Свекатун.

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