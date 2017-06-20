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11:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ремонтируют 26 дорог

Всего запланировано отремонтировать 33 дорожных объекта.

Источник: Om1.ru

В Омске продолжается масштабный ремонт дорог. Напомним, в этом году в городе планируется отремонтировать 33 дороги. На двух из них ремонт будет проходить позже, остальную 31 должны привести в порядок до 27 июля.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время капитальный ремонт проводится на 26 объектах. На трех из них — улицах Волгоградcкой, 25-й Северной и Граничной — ремонт уже полностью завершен.

На оставшихся 5 дорогах, где подрядчиком является компания «СтройСервис», пока не приступали к ремонту. Как подчеркнули в департаменте городского хозяйства мэрии, серьезных отступлений от графика пока нет. Более того, дорожники планируют ускориться и завершить ремонт досрочно. Для того, чтобы нарастить темпы работ, «СтройСервис», как сообщил гендиректор Яков Вагнер, перебросит в Омск из других регионов дополнительную дорожную спецтехнику.

Сергей Фролов, первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства:

 — Напомним, что компания впервые за много лет должна выполнить ремонт нескольких дорог в Омске современным методом термопрофилирования с использованием современного ремиксера. Пока в Омске работает одна такая машина, которая завершает восстановление дорожного полотна на улице Ватутина.

Как уточнили в мэрии, по состоянию на 6 утра 20 июня, фрезерование старого асфальта в Омске выполнено уже на 73%, первый слой уложен на 48%, второй — на 19% от общей площади дорог, которых нужно отремонтировать, а это более 900 тысяч метров.

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