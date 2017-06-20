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11:49 (мск), источник: Om1.ru

ПАТП-4 Чертоляса намерено отсудить у мэрии Омска 156 миллионов

Судя по всему, речь идет о выпадающих доходах автопредприятия.

Пассажирское предприятие № 4 подало иск в Арбитражный суд Омской области о взыскании 156 миллионов с мэрии Омска.

Ответчиком выступает департамент финансов и контроля Омска, а третьими лицами привлечены департамент транспорта и региональная энергетическая комиссия.

В ПАТП-4 пока не комментируют ситуацию. Но, судя по всему, речь идет о выпадающих доходах предприятия.

При этом автопредприятие уже подавало иск к РЭК с требованием признать недействительным приказ от 19 декабря 2014 года, по которому тариф за проезд составлял 20 рублей 88 копеек. Фактически пассажиров возили за 18 рублей. Однако Арбитражный суд прекратил дело, посчитав его вне своей компетенции, сообщает «Новый Омск».

Напомним, что ПАТП-4 Омска печально знаменито трагедией на Сыропятском тракте 24 июня 2015 года, когда автобус предприятия столкнулся с груженным кирпичом КамАЗом. В результате 16 человек погибли, 11 получили травмы.

Тогда как главе автопредприятия Александру Чертолясу 16 июня дали 4 года 10 месяцев условно. И, по всей вероятности, не лишили должности.

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