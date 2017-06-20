В Омской области повысили цены на природный газ

Предприятие поставляет топливо омичам и жителям 29 районов Омской области (кроме Тевризского, Знаменского и Тарского районов).

Темп роста цен составил 5,8%. В деньгах, с учетом различных направлений использования, рост цен для потребителей этого предприятия составит от 43 до 46 копеек за кубометр. Цены вступают в силу с 1 июля и будут действовать до 30 июня 2018 года.