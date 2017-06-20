Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
5 болезней из песочницы
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
Новейший корвет РФ впервые применил свое главное оружие – СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области повысили цены на природный газ

В Омской области для рядовых потребителей выросли цены на природный газ от ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск».

Источник: Reuters

Предприятие поставляет топливо омичам и жителям 29 районов Омской области (кроме Тевризского, Знаменского и Тарского районов).

Темп роста цен составил 5,8%. В деньгах, с учетом различных направлений использования, рост цен для потребителей этого предприятия составит от 43 до 46 копеек за кубометр. Цены вступают в силу с 1 июля и будут действовать до 30 июня 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Счетная палата сочла программу развития Крыма неэффективной
В России резко дорожает гречка
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь