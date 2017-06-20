Реконструкцию улицы Станиславского могут закончить до конца текущего года

По его словам, скорость зависит от археологических раскопок.

Общая стоимость работ по реконструкции улицы, которые производит ОАО «ДРСУ», составляет 853 млн рублей.

На Станиславского впервые появится ливнёвка, также будет отремонтирована проезжая часть и трамвайные пути. Ранее планировалось, что улицу замостят разноцветной плиткой, но от этой идеи отказались — она будет серого цвета. Все коммуникации (кроме контактной сети) уйдут под землю, однако, под трамвайным полотном их не будет.

Параллельно с ремонтом ведутся археологические раскопки на месте так называемого «Ростовского городища» — поселения меотов первых веков нашей эры. Исследователям также предстоит осмотреть район площади 5 Донского корпуса — там находится территория «Темерницкого городища», отнесённого к тому же временному периоду.