Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
Новейший корвет РФ впервые применил свое главное оружие – СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
«Есть чем гордиться»:Украина показала свой самолет
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донской губернатор раскритиковал ход ремонта моста Стачки в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал ход ремонта моста Стачки в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, на состоявшемся 19 июня совещании глава региона заявил: «Поступает много нареканий от людей. Горожане недовольны постоянными пробками, но самое главное, жалуются, что не видят активных работ на ремонтируемом участке».

Замглавы администрации Ростова Евгений Лебедев пояснил, что ремонт моста идет в соответствии с технологией.

«Хорошо, если это действительно технология и она не отразится в конце концов на сроках ремонтных работ. А если технологией объясняют чей-то выходной, то это никуда не годится!», — подчеркнул Василий Голубев.

Он поручил администрации Ростова контролировать ход дорожных работ в городе и не допускать их затягивания.

Напомним, капитальный ремонт моста Стачки стартовал в начале мая 2017 года. На его выполнение предусмотрено 50 млн рублей. В связи с проведением работ ограничено движение транспорта на участке от улицы Портовой до площади 5-го Донского корпуса. Завершить ремонт предполагается к сентябрю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Счетная палата сочла программу развития Крыма неэффективной
В России резко дорожает гречка
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь