Донской губернатор раскритиковал ход ремонта моста Стачки в Ростове

Согласно информации из официальных источников, на состоявшемся 19 июня совещании глава региона заявил: «Поступает много нареканий от людей. Горожане недовольны постоянными пробками, но самое главное, жалуются, что не видят активных работ на ремонтируемом участке».

Замглавы администрации Ростова Евгений Лебедев пояснил, что ремонт моста идет в соответствии с технологией.

«Хорошо, если это действительно технология и она не отразится в конце концов на сроках ремонтных работ. А если технологией объясняют чей-то выходной, то это никуда не годится!», — подчеркнул Василий Голубев.

Он поручил администрации Ростова контролировать ход дорожных работ в городе и не допускать их затягивания.

Напомним, капитальный ремонт моста Стачки стартовал в начале мая 2017 года. На его выполнение предусмотрено 50 млн рублей. В связи с проведением работ ограничено движение транспорта на участке от улицы Портовой до площади 5-го Донского корпуса. Завершить ремонт предполагается к сентябрю.