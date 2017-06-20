Власти Киева сообщили, когда жителям столицы вернут горячую воду

Об этом он сообщил по результатам селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, которое проводил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что до конца текущей недели будет возобновлена полноценная работа ТЭЦ 6, и возобновится горячее водоснабжение в жилые дома и учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони и Подола.

Пантелеев заявил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК «Нафтогаз» — «Укртрансгазом» в связи с задолженностью «Киевэнерго». По его словам, долг «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 3,5 млрд, из них 2,2 млрд грн — долги государства.

«Отключение мощностей, таких как ТЭЦ № 6, не способствует повышению платежной дисциплины. Мы должны искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей. Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга «Киевэнерго», — подчеркнул Пантелеев.

По его заверению, до конца текущей недели ТЭЦ № 6 может вернуться в штатный режим работы.