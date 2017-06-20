Крым потратит на подготовку к отопительному сезону миллиард рублей

«Мы в этом году тратим на подготовку к отопительному сезону порядка миллиарда рублей. Из республиканского бюджета — 310 миллионов рублей и предприятие (“Крымтеплокоммунэнерго”) тратит собственные деньги с учетом полученной прибыли порядка 700 миллионов рублей», — сказал Карпов на заседании крымского правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не затягивать с подготовкой к отопительному сезону и полностью подготовить республику к началу осени.

«Сани готовят летом. И уголь, и дрова должны быть заготовлены и газ должен быть закачан в Глебовское хранилище в полном объеме. Все должно быть сделано в полном объеме до осени», — сказал Аксенов.