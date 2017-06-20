В России резко дорожает гречка
В России резко ускорился рост цен на гречневую крупу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «ПроЗерно».
В России резко ускорился рост цен на гречневую крупу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «ПроЗерно».
Эксперты из этой сферы считают этот рост необоснованным, поскольку и гречихи, и крупы в России достаточно.
Также отмечается, что на минувшей неделе гречка подорожала сразу на 1 355 руб., до 29 585 руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 530 рублей. Подорожание отмечается с конца мая.
Средняя майская цена гречки составила 28 176 руб. за тонну, в июне 2016 года она составляла 69 316 руб. за тонну.
Гречка в нашей стране поистине непредсказуемая крупа, цены на которую зачастую ведут себя вопреки рынку.
По данным ИКАР, предложение крупы в 2016/2017 сельхозгоду составило 652 тыс. тонн против 425 тыс. тонн годом ранее. Потребление по итогам года вырастет до 430 тыс. тонн (400 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду). В результате запасы на конец сельхозгода составят 222 тыс. тонн против 25 тыс. тонн на конец прошлого сельхозгода.
«Можно предположить, что
Она подчеркнула, что ценовой рост через некоторое время могут окончательно развернуть в противоположную сторону итоги весеннего сева, которые свидетельствуют о значительно возросших площадях под гречихой.