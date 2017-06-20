В России резко дорожает гречка

Эксперты из этой сферы считают этот рост необоснованным, поскольку и гречихи, и крупы в России достаточно.

Также отмечается, что на минувшей неделе гречка подорожала сразу на 1 355 руб., до 29 585 руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 530 рублей. Подорожание отмечается с конца мая.

Средняя майская цена гречки составила 28 176 руб. за тонну, в июне 2016 года она составляла 69 316 руб. за тонну.