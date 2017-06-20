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12:34 (мск), источник: Газета.Ру

В России резко дорожает гречка

В России резко ускорился рост цен на гречневую крупу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «ПроЗерно».

Источник: Reuters

Эксперты из этой сферы считают этот рост необоснованным, поскольку и гречихи, и крупы в России достаточно.

Также отмечается, что на минувшей неделе гречка подорожала сразу на 1 355 руб., до 29 585 руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 530 рублей. Подорожание отмечается с конца мая.

Средняя майская цена гречки составила 28 176 руб. за тонну, в июне 2016 года она составляла 69 316 руб. за тонну.

Гречка в нашей стране поистине непредсказуемая крупа, цены на которую зачастую ведут себя вопреки рынку.
Ирина Глазунова
Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
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По данным ИКАР, предложение крупы в 2016/2017 сельхозгоду составило 652 тыс. тонн против 425 тыс. тонн годом ранее. Потребление по итогам года вырастет до 430 тыс. тонн (400 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду). В результате запасы на конец сельхозгода составят 222 тыс. тонн против 25 тыс. тонн на конец прошлого сельхозгода.

«Можно предположить, что из-за падения цен, которое наблюдалось весь последний год, некоторые переработчики решили остановить этот процесс и значительно повысили цены. Однако этот рост уперся в низкий потребительский спрос, части производителей пришлось вернуться на прежние ценовые уровни», — добавила Глазунова.

Она подчеркнула, что ценовой рост через некоторое время могут окончательно развернуть в противоположную сторону итоги весеннего сева, которые свидетельствуют о значительно возросших площадях под гречихой.

Комментарии
8
А Б
Повышение цены на гречку есть ни что иное, как всего лишь один из показателей общего экономического и ценового кризиса в РФ. Любое повышение цен на продукты обязательно скажется на снижении благосостояния населения РФ.
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Дмитрий С
Перловка наше всё!!!!!
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валерий малютин
уже.....по моему пятый вброс, на гречку, за последние три года........но он уже тухлый........бабушки не клюнут.......:-))))
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