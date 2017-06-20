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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация Ростова объяснила длительный ремонт моста на пр. Стачки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал ход ремонта моста на пр. Стачки в Ростове-на-Дону.

«В условиях начавшегося в донской столице широкомасштабного дорожного ремонта важно четко контролировать ход работ и не допускать их затягивания. Поступает много нареканий от людей. Горожане недовольны постоянными пробками, но самое главное, жалуются, что не видят активных работ на ремонтируемом участке», — заявил Голубев.

Длительный ремонт моста и периодическое отсутствие рабочих на месте заместитель главы администрации города объяснил Голубеву тем, что ремонт идет «в соответствии с технологией».

Ремонт моста на пр. Стачки начался в мае этого года и должен продлится до сентября. На капремонт объекта из федерального, областного и городского бюджетов предусмотрено 50 млн рублей.

Всего на ремонт и реконструкцию дорог в Ростове в этом году будет направлено 6,4 млрд руб. В Ростове-на-Дону идут работы на 80 объектах дорожного ремонта.

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