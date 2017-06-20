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15:12 (мск), источник: "Российская газета"

Первый полет Ил-112 отложен

После завершения испытаний авиазавод будет выпускать по 12−18 самолетов этого типа в год.

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112 перенесен на начало 2018 года, сообщил ТАСС со ссылкой на главного конструктора ОАО «Ил» Николая Таликова.

— По планам у нас конец этого года. Но, скорее всего, первый полет сдвинется на начало следующего. Перенос связан, в основном, с оборудованием и не повлияет на начало серийного производства, — рассказал Таликов. Испытания Ил-112 продлятся не менее двух лет.

Он напомнил, что подготовка к выпуску машины началась на воронежском авиазаводе одновременно со сборкой двух прототипов: летного и для наземных испытаний. «Мы не будем разрывать опытный самолет и серию. В конечном счете, по итогам постройки двух-трех опытных машин будет определяться судьба всего проекта». — отметил конструктор.

Напомним, в Воронеже по контракту с Минобороны завершается сборка двух прототипов Ил-112. Из Санкт-Петербурга на авиазавод пришли турбовинтовые двигатели, адаптированные под новый самолет и собранные из российских деталей.

Современный легкий транспортник заменит в военной авиации устаревший Ан-26. Ил-112 сможет использовать грунтовые аэродромы, перевозя (а при необходимости и десантируя) до пяти тонн груза. Для защиты от ПВО машину оснастят комплексами радиоэлектронного подавления «Витебск» и «Президент-С».

После завершения испытаний авиазавод будет выпускать по 12−18 самолетов этого типа в год. Минобороны планирует заказать как минимум сотню Ил-112. «Мы будем закупать столько, сколько сможет сделать завод», — заявил замминистра обороны Юрий Борисов. Заинтересовалась «летающим грузовиком» и «Почта России».

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