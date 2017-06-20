Тенге продолжает слабеть

По итогам предыдущей утренней сессии 20 июня стоимость одного доллара составляла 321,06 тенге. Первая сделка дневных торгов 20 июня прошла по цене 321,15 тенге. Минимальная стоимость составила 321,1. Максимальная стоимость достигла 322,49 тенге. Объем торгов составил 185,55 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 322,4−323,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.21 по времени Астаны составила 47,06 доллара за баррель.