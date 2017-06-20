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12:43 (мск), источник: Tengrinews

Тенге продолжает слабеть

Курс нацвалюты составил 322,02 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей утренней сессии 20 июня стоимость одного доллара составляла 321,06 тенге. Первая сделка дневных торгов 20 июня прошла по цене 321,15 тенге. Минимальная стоимость составила 321,1. Максимальная стоимость достигла 322,49 тенге. Объем торгов составил 185,55 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 322,4−323,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.21 по времени Астаны составила 47,06 доллара за баррель.

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