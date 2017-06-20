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13:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Минздрав: Средняя зарплата врача в Калининградской области превышает 47 тысяч рублей

В 2017 году средняя заработная плата врача в Калининградской области составляет 47 420 рублей. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Александр Кравченко на заседании регионального правительства во вторник, 20 июня.

Источник: Калининград.Ru

По сравнению с прошлым годом рост составил две тысячи рублей: в 2016 году этот показатель фиксировался на уровне 45 422 рублей. Зарплата среднего медперсонала выросла примерно на тысячу рублей — до 30 098 рублей, младшего медперсонала — до 20 319 рублей (рост составил примерно 1300 рублей).

Ранее врио губернатора Антон Алиханов высказывал мнение, что ведущие врачи региона должны иметь достойный доход.

«Зарплата должна быть высокая. Называть конкретные числа тяжело. Но точно не ниже того, что определено указами президента. Хотелось бы, чтобы первоклассные специалисты получали по 100 тысяч рублей. Это то, к чему мы должны стремиться, но есть определённые ограничения», — сказал Алиханов.

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