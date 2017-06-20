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13:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На части улицы Зыряновской в Новосибирске сузят проезжую часть

Причина — аварийные работы, проезжую часть сузят на пять метров, рассказали в муниципалитете.

На части улицы Зыряновской в Новосибирске сузят проезжую часть, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 20 июня в районе дома № 63 на улице Зыряновской на 5 метров сужается проезжая часть.

Причина — аварийные работы, которые проводит компания «СИБЭКО». Окончание работ — 30 июня.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.

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