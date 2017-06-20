АТОР: подорожание цен на отдых в Крыму привело к снижению турпотока

Как сообщалось, по данным Минкурортов РК, по итогам 2016 года турпоток в Крым вырос более чем на 20% — до 5,57 млн человек.
«Из-за роста спроса в прошлом году к сезону 2017 года наиболее востребованные объекты размещения существенно повысили цены. По оценкам туроператоров, рост цен в ряде объектов достигал 30% в сравнении с прошлым годом, — подчеркнули в АТОР. — Такая политика крымских отельеров на фоне общего спада спроса на внутренний турпоток привела к значительному сокращению бронирований туров в Крым».
По данным одного из агрегаторов пакетных туров, количество туристов в Крыму в абсолютных цифрах в этом году сократилось в 0,9 раза. Сами же туроператоры оценивают снижение турпотока в Крым в этом году на уровне 20%, отельеры — до 12%.
Глядя на уменьшение числа туристов в июне, отельеры начали исправлять ситуацию с ценами. По мнению ведущих экспертов отрасли, изначально цены на проживание в объектах увеличились на 10−15% по сравнению с прошлым годом, теперь же их практически вернули на уровень 2016 года. Однако как долго будут действовать лояльные цены, пока не известно. По словам турэкспертов, пока спецпредложения крымских отелей действуют только на июньские заезды, поскольку традиционно стоимость размещения в июне несколько ниже, чем в июле-августе.