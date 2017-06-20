АТОР: подорожание цен на отдых в Крыму привело к снижению турпотока

Как сообщалось, по данным Минкурортов РК, по итогам 2016 года турпоток в Крым вырос более чем на 20% — до 5,57 млн человек.

«Из-за роста спроса в прошлом году к сезону 2017 года наиболее востребованные объекты размещения существенно повысили цены. По оценкам туроператоров, рост цен в ряде объектов достигал 30% в сравнении с прошлым годом, — подчеркнули в АТОР. — Такая политика крымских отельеров на фоне общего спада спроса на внутренний турпоток привела к значительному сокращению бронирований туров в Крым».

По данным одного из агрегаторов пакетных туров, количество туристов в Крыму в абсолютных цифрах в этом году сократилось в 0,9 раза. Сами же туроператоры оценивают снижение турпотока в Крым в этом году на уровне 20%, отельеры — до 12%.