Roshen завершила процесс консервации своей российской фабрики

Украинская кондитерская корпорация Roshen завершила процесс консервации кондитерской фабрики в Липецке (Россия), который был начат по
«В этом месяце была полностью завершена консервация Липецкой фабрики. Как сообщалось ранее, процесс происходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы», — говорится в сообщении.
Ранее в компании сообщали, что причинами остановки производственной деятельности Липецкой фабрики стали резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзора в 2013 году на экспорт украинской продукции Roshen на территорию РФ, активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, а также малая представленность продукции Roshen на полках российских магазинов. При этом
Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года суд наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет незаконного возмещения НДС. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 млрд руб. Также торговому дому ООО «Рошен» в Липецке были предъявлены налоговые претензии на сумму 150 млн руб.
13 июня текущего года Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen.
По данным
В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).
Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).