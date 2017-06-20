Roshen завершила процесс консервации своей российской фабрики

«В этом месяце была полностью завершена консервация Липецкой фабрики. Как сообщалось ранее, процесс происходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы», — говорится в сообщении.

Украинская кондитерская корпорация Roshen завершила процесс консервации кондитерской фабрики в Липецке (Россия), который был начат по политико-экономическим причинам в начале текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Roshen.

Пресс-служба добавила, что склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен» в Липецке, который занимался ее реализацией, также полностью прекратили свою деятельность.

Ранее в компании сообщали, что причинами остановки производственной деятельности Липецкой фабрики стали резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзора в 2013 году на экспорт украинской продукции Roshen на территорию РФ, активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, а также малая представленность продукции Roshen на полках российских магазинов. При этом пресс-служба отмечала, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенного следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года суд наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет незаконного возмещения НДС. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 млрд руб. Также торговому дому ООО «Рошен» в Липецке были предъявлены налоговые претензии на сумму 150 млн руб.

13 июня текущего года Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

По данным пресс-службы, в 2014—2016 годах корпорация Roshen получила 72,06 млн долларов дивидендов от работы ее производственных площадок на Липецкой кондитерской фабрике и перечислила с этой суммы налоги в государственный бюджет Украины в размере 125,63 млн грн.

В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).