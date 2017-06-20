Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10−12 тыс. рублей в день

«Стандартный чек пребывания одного человека в Казани в среднем [составляет] от 6 до 8 тысяч рублей. Футбольный болельщик тратит примерно на 25% больше, соответственно от 10 до 12 тысяч рублей в день, здесь и расходы на проживание, и питание, развлечения, покупки и все остальное», — пояснил он.

В основном футбольные болельщики тратят деньги на развлечения. Они предпочитают кафе и рестораны более высокого класса, чем классические туристы, которые приезжают в основном ради культурной программы. По словам Иванова, больше всего в Казани будет российских болельщиков, затем идут гости из Чили, Мексики, далее — Германии, Португалии, Новой Зеландии и Австралии.