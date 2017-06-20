Юго-Запад Екатеринбурга ожидает социальный взрыв

Строительство ЖК «Родник» в
Первую очередь жилого комплекса уже начали строить без обсуждения с общественностью. Планы застройщика, на первый взгляд, ничем не нарушают действующее законодательство. ГК «СКОН» собирается возвести рядом с клиникой «Дэнас» два многоквартирных дома высотой 16 и 25 этажей с трансформаторной подстанцией и сетью подземных и надземных паркингов общей вместимостью 336 машиномест.
Представитель застройщика Николай Медведев сообщил, что компания готова за свой счет разработать проект реконструкции двух школ, работающих в этом районе, с возможностью их объединения и расширения. В одной из проектируемых высоток будет размещен частный детский сад на 48 мест, который муниципалитет сможет выкупить для нужд горожан.
Участников публичных слушаний эта информация не успокоила, скорее наоборот — еще больше встревожила. Они опасаются, что для 1 200 новых жителей микрорайона не хватит не только 326 новых машиномест, но и всех уже действующих в микрорайоне паркингов. Придется либо отнимать парковочные места у соседних домов, либо арендовать парковки на соседних участках, либо вырубать под парковки зеленую зону.
«После того как здесь построили
Второй спорный момент касается зеленой зоны на границе со стройплощадкой. По словам Николая Медведева, участок, где должно развернуться строительство, является собственностью застройщика и не покушается на целостность
Жители улицы Постовского сомневаются, что граница между лесопарком и стройкой проведена корректно. Выступивший в прениях Ринат Жулатов заявил, что предназначенные к вырубке деревья — часть лесопарка, который охраняется государством и является областной собственностью. «Я тоже допускаю, что часть лесопарка могла оказаться внутри участка, — говорит Антон Казарин, — Это не
Волнует жителей микрорайона и ситуация с безопасностью жильцов ЖК «Родник» и прилегающих у нему домов. Проект не предусматривает на территории застройки кругового заезда пожарных машин: для таких случаев оставлены только узкие двусторонние проезды. Кроме того, имеется риск прорыва грунтовых вод, которые пролегают неглубоко. Не проработан до конца и вопрос инсоляции соседних домов.
В итоге жители микрорайона вынесли нелестный вердикт: «Мы против этой стройки и будем использовать все законные методы, чтобы ее остановить, потому что эта самая настоящая точечная застройка, которая ухудшит наши условия жизни. Мы будем рады, если власти города и области подберут для этого проекта другую территорию».