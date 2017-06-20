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13:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юго-Запад Екатеринбурга ожидает социальный взрыв

Из-за двух высоток на Постовского.

Источник: УралИнформБюро

Строительство ЖК «Родник» в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга может привести к транспортному коллапсу и социальному взрыву. Такое мнение высказали 20 июня в ходе публичных слушаний жители домов на улице Постовского, где застройщик — группа компаний «СКОН» планирует возвести две многоэтажки общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров.

Первую очередь жилого комплекса уже начали строить без обсуждения с общественностью. Планы застройщика, на первый взгляд, ничем не нарушают действующее законодательство. ГК «СКОН» собирается возвести рядом с клиникой «Дэнас» два многоквартирных дома высотой 16 и 25 этажей с трансформаторной подстанцией и сетью подземных и надземных паркингов общей вместимостью 336 машиномест.

Представитель застройщика Николай Медведев сообщил, что компания готова за свой счет разработать проект реконструкции двух школ, работающих в этом районе, с возможностью их объединения и расширения. В одной из проектируемых высоток будет размещен частный детский сад на 48 мест, который муниципалитет сможет выкупить для нужд горожан.

Участников публичных слушаний эта информация не успокоила, скорее наоборот — еще больше встревожила. Они опасаются, что для 1 200 новых жителей микрорайона не хватит не только 326 новых машиномест, но и всех уже действующих в микрорайоне паркингов. Придется либо отнимать парковочные места у соседних домов, либо арендовать парковки на соседних участках, либо вырубать под парковки зеленую зону.

«После того как здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс “Соболь”, пробки на Постовского достигают иногда нескольких километров», — заявил в беседе с «Уралинформбюро» жилец одного из близлежащих домов Антон Казарин. По его мнению, строительство окончательно перегрузит этот узел, что вызовет социальный взрыв на Юго-Западе.

Второй спорный момент касается зеленой зоны на границе со стройплощадкой. По словам Николая Медведева, участок, где должно развернуться строительство, является собственностью застройщика и не покушается на целостность Юго-Западного лесопарка. Тем не менее в зоне строительства второй высотки застройщик собирается вырубить 150 деревьев и кустарников, пообещав компенсировать их высадкой такого же числа саженцев в том же районе. «Соответствующий договор уже заключен с “Зеленстроем”», — заверил Медведев участников слушаний.

Жители улицы Постовского сомневаются, что граница между лесопарком и стройкой проведена корректно. Выступивший в прениях Ринат Жулатов заявил, что предназначенные к вырубке деревья — часть лесопарка, который охраняется государством и является областной собственностью. «Я тоже допускаю, что часть лесопарка могла оказаться внутри участка, — говорит Антон Казарин, — Это не какая-то “кустарниковая зона”, а высокие сосны, которые растут здесь годами».

Волнует жителей микрорайона и ситуация с безопасностью жильцов ЖК «Родник» и прилегающих у нему домов. Проект не предусматривает на территории застройки кругового заезда пожарных машин: для таких случаев оставлены только узкие двусторонние проезды. Кроме того, имеется риск прорыва грунтовых вод, которые пролегают неглубоко. Не проработан до конца и вопрос инсоляции соседних домов.

В итоге жители микрорайона вынесли нелестный вердикт: «Мы против этой стройки и будем использовать все законные методы, чтобы ее остановить, потому что эта самая настоящая точечная застройка, которая ухудшит наши условия жизни. Мы будем рады, если власти города и области подберут для этого проекта другую территорию».

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