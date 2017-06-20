Энергоснабжение ООО «Свинокомплекс Пермский» восстановлено

Предприятие оставалось без электричества около полутора часов. Энергоснабжение восстановлено по просьбе краевого правительства, отметил собеседник в компании: взамен чиновники решили собрать совещание с представителями должника на предмет погашения долга. Сегодня он превышает 115 млн руб.

ГК «Синегрия» не согласна с позицией сбытовой компании. По данным заместителя генерального директора Нины Корюховой в сумме задолженности, которую предъявляет «Перэнергосбыт», уже взыскана неустойка порядка 30 млн. рублей и получена рассрочка на задолженность в размере 13 млн. рублей, которая была накоплена АО «Пермский свинокомплекс».

Фактически обязательства перед энергетиками растут за счет постоянно начисляемых процентов, считают в компании.