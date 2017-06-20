Энергоснабжение ООО «Свинокомплекс Пермский» восстановлено
ПАО «Пермэнергосбыт» восстановил энергоснабжение на ООО «Свинокомплекс Пермский».
ПАО «Пермэнергосбыт» восстановил энергоснабжение на ООО «Свинокомплекс Пермский».
Предприятие оставалось без электричества около полутора часов. Энергоснабжение восстановлено по просьбе краевого правительства, отметил собеседник в компании: взамен чиновники решили собрать совещание с представителями должника на предмет погашения долга. Сегодня он превышает 115 млн руб.
ГК «Синегрия» не согласна с позицией сбытовой компании. По данным заместителя генерального директора Нины Корюховой в сумме задолженности, которую предъявляет «Перэнергосбыт», уже взыскана неустойка порядка 30 млн. рублей и получена рассрочка на задолженность в размере 13 млн. рублей, которая была накоплена АО «Пермский свинокомплекс».
Фактически обязательства перед энергетиками растут за счет постоянно начисляемых процентов, считают в компании.