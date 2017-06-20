Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

«Мы в курсе проблемы, в результате которой пользователи могут лишиться доступа к приложению, либо не могут отправлять и получать сообщения», — говорится в публикации на сайте компании.

Отмечается, что некоторые пользователи могут видеть черную полосу, которая свидетельствует о том, что групповой вызов продолжается. Пользователи также могут сталкиваться с задержками при добавлении пользователей в список друзей.

Как подчеркнул Skype, компания уже работает над устранением сбоя.