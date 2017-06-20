Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Курс евро и доллара вышли на многомесячные максимумы
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
20Скончался актер Алексей Баталов
13:46 (мск), источник: РИА Новости

Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, компания работает над устранением проблем.

Источник: РИА Новости

«Мы в курсе проблемы, в результате которой пользователи могут лишиться доступа к приложению, либо не могут отправлять и получать сообщения», — говорится в публикации на сайте компании.

Отмечается, что некоторые пользователи могут видеть черную полосу, которая свидетельствует о том, что групповой вызов продолжается. Пользователи также могут сталкиваться с задержками при добавлении пользователей в список друзей.

Как подчеркнул Skype, компания уже работает над устранением сбоя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О Сирии: я бы не советовал США испытывать судьбу
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь