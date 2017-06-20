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13:42 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники

Новая детская поликлиника должна быть построена рядом с домом по улице Карпинского, 87.

Источник: Вести - Пермь

В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники. Как рассказали в администрации города, новая детская поликлиника должна быть построена рядом с домом по улице Карпинского, 87.

Ранее на этом месте располагались почти полторы сотни металлических гаражей, овощных ям. Районные власти потребовали от собственников гаражей убрать конструкции. В итоге более ста гаражей владельцы снесли сами, остальные были принудительно демонтированы администрацией района.

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