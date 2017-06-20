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14:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Стартовала вторая очередь строительства сквера у подножия Мамаева кургана

Работы по строительству второй очереди сквера стартовали на территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, приступить к реализации третьей очереди власти планируют в июле, когда проект пройдет экспертизу. Сейчас рабочие демонтируют в сквере старое покрытие пешеходных дорожек, вывозят строительный мусор, готовят основание для устройства новых аллей.

«В парке появится амфитеатр, на территории от проспекта Ленина до железнодорожного полотна будут построены два сухих фонтана, а также площадка для выставочных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, планируется установка железнодорожной техники времен войны. Проектом также предусмотрена парковка на 240 мест», заявили в ведомстве.

Напомним, что первый этап благоустройства сквере завершился открытием Аллеи России.

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