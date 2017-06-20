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14:22 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос отсудил у Центра Хруничева больше трех миллиардов рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник взыскал с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракет-носителей, 3,2 миллиарда рублей убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить иск “Роскосмоса” к Центру Хруничева и взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей», — огласил судья резолютивную часть решения.

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Суд установил, что причиной аварии стал производственной брак, выразившийся в неправильной установке работниками Центра Хруничева датчиков угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя.

Ранее убытки из-за аварии с Центра Хруничева взыскало Минобороны РФ: суд обязал предприятие выплатить около 1,8 миллиарда рублей. Представители Центра Хруничева вину не признавали.

Крушение «Протона-М» произошло 2 июля 2013 года: ракета-носитель с тремя спутниками «Глонасс-М» отклонилась от курса и упала на территории Байконура на первой минуте полета.

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