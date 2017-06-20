Роскосмос отсудил у Центра Хруничева больше трех миллиардов рублей
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник взыскал с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник взыскал с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя
«Суд постановил удовлетворить иск “Роскосмоса” к Центру Хруничева и взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей», — огласил судья резолютивную часть решения.
Суд установил, что причиной аварии стал производственной брак, выразившийся в неправильной установке работниками Центра Хруничева датчиков угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени
Ранее убытки
Крушение «Протона-М» произошло 2 июля 2013 года: