Роскосмос отсудил у Центра Хруничева больше трех миллиардов рублей

«Суд постановил удовлетворить иск “Роскосмоса” к Центру Хруничева и взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей», — огласил судья резолютивную часть решения.

Суд установил, что причиной аварии стал производственной брак, выразившийся в неправильной установке работниками Центра Хруничева датчиков угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя.

Ранее убытки из-за аварии с Центра Хруничева взыскало Минобороны РФ: суд обязал предприятие выплатить около 1,8 миллиарда рублей. Представители Центра Хруничева вину не признавали.