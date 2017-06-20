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14:03 (мск), источник: РБК

Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress

Топ-5 запросов на китайской интернет-площадке AliExpress в мае—июне возглавил спиннер (компактный тренажер для пальцев), говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию РБК.

Источник: Sebastian Voortman / CC0

За два месяца эту игрушку искали более трех млн раз. По объему продаж спиннеров Россия стала вторым рынком после США (точные цифры не раскрываются). Всего на AliExpress сейчас представлены три тыс. продавцов спиннеров, а средняя цена устройства составляет 200−300 руб.

Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь.
Марк Завадский
Директор по развитию бизнеса AliExpress в России

На втором месте рейтинга AliExpress по поисковым запросам расположился китайский бренд смартфонов Xiaomi. Чаще всего пользователи искали устройство Mi5. Третье место занял запрос «купальник», четвертое и пятое разделили «наушники» и «часы».

Новость
Спиннер: новый наркотик, который невозможно запретить

Как отмечают аналитики AliExpress, тренды прошлых летних сезонов — «гироскутер» и «дрон» — не вошли даже в топ-20. Зато по-прежнему у покупателей пользуются спросом такие популярные категории, как электроника, одежда и игрушки.

Спиннерами называют вертушки, которые можно раскручивать, зажав центральный подшипник между пальцами. Взрывной рост их популярности начался в марте этого года по всему миру. В мае 17 из 20 самых продаваемых товаров интернет-магазина Amazon в категории «Игры и игрушки» были разными моделями спиннеров, а в топ-50 на них приходилось более половины. К апрелю спиннеры превратились в самую продаваемую в США игрушку.

Ранее владелец интернет-магазина нестандартных гаджетов Madrobots.ru Николай Белоусов прогнозировал, что пик спроса на спиннеры придется в сентябре, когда начнется новый учебный год. Согласно ожиданиям собеседника РБК, в декабре 2017 года по всей России будет продано около 100 тыс. спиннеров и фиджет-кубов (антистрессовых кубиков, на которых можно нажимать кнопки, крутить ручки и диски), но потом наступит быстрый спад. Скорее всего, остальные 100 тыс. штук будут проданы в течение всего 2018 года и на таком уровне этот сегмент рынка игрушек застынет, отмечал Белоусов.

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