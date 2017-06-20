Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress

За два месяца эту игрушку искали более трех млн раз. По объему продаж спиннеров Россия стала вторым рынком после США (точные цифры не раскрываются). Всего на AliExpress сейчас представлены три тыс. продавцов спиннеров, а средняя цена устройства составляет 200−300 руб.

Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь.

На втором месте рейтинга AliExpress по поисковым запросам расположился китайский бренд смартфонов Xiaomi. Чаще всего пользователи искали устройство Mi5. Третье место занял запрос «купальник», четвертое и пятое разделили «наушники» и «часы».

Как отмечают аналитики AliExpress, тренды прошлых летних сезонов — «гироскутер» и «дрон» — не вошли даже в топ-20. Зато по-прежнему у покупателей пользуются спросом такие популярные категории, как электроника, одежда и игрушки.

Спиннерами называют вертушки, которые можно раскручивать, зажав центральный подшипник между пальцами. Взрывной рост их популярности начался в марте этого года по всему миру. В мае 17 из 20 самых продаваемых товаров интернет-магазина Amazon в категории «Игры и игрушки» были разными моделями спиннеров, а в топ-50 на них приходилось более половины. К апрелю спиннеры превратились в самую продаваемую в США игрушку.