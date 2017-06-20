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14:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В аэропорту Екатеринбурга увеличат пропускную способность за счет федеральных средств

К чемпионату мира по футболу в 2018 году в екатеринбургском «Кольцово» увеличат пропускную способность пункта паспортного контроля. На эти цели из федерального бюджета выделят 24,4 миллиона рублей.

Источник: Nakanune.ru

Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс на выполнение работ объявила «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». «Поставка и монтаж/демонтаж оборудования в воздушный пункт пропуска через государственную границу Екатеринбург (Кольцово) в целях повышения пропускной способности пункта пропуска на период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — сказано в закупке.

Согласно документации, в аэропорту организуют 17 новых рабочих мест для сотрудников пограничной службы и оборудуют их спецтехникой. Подрядчик также организует рабочие места для сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На вылет добавят шесть стоек, на прилет — 11. Исполнителя выберут 10 июня на аукционе. Работы нужно будет завершить к апрелю следующего года.

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