В аэропорту Екатеринбурга увеличат пропускную способность за счет федеральных средств

Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс на выполнение работ объявила «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». «Поставка и монтаж/демонтаж оборудования в воздушный пункт пропуска через государственную границу Екатеринбург (Кольцово) в целях повышения пропускной способности пункта пропуска на период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — сказано в закупке.

Согласно документации, в аэропорту организуют 17 новых рабочих мест для сотрудников пограничной службы и оборудуют их спецтехникой. Подрядчик также организует рабочие места для сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На вылет добавят шесть стоек, на прилет — 11. Исполнителя выберут 10 июня на аукционе. Работы нужно будет завершить к апрелю следующего года.