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14:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области за полгода больше всего подорожало печенье

В целом по всем видам продукции рост цен составляет 2,1%.

Источник: РИА "Новости"

На 36% в НСО за полгода подорожало печенье. Таковы данные Новосибирскстат в отчете об изменениях цен производителей промышленных товаров по Новосибирской области в мае 2017 года.

Это самый высокий рост цен на товары в разделе цены производителей промышленных товаров по Новосибирской области в мае 2017 г. Данное исследование охватывает полугодовой период с декабря 2016 г. по май 2017 г. В целом по всем видам продукции рост цен составляет всего 2,1%. Например, самые умеренные аппетиты были у производителей мужской верхней одежды, обуви и лакокрасочных материалов: их рост цен составил 5,3%, 4,3% и 4,8% соответственно. А производители необработанного олова и пластмассовой пленки даже снизили цены: 14,4% и 11,4% соответственно. Зато в секторе пищевых продуктов картина весьма неоднородная: от 36,6% прибавки цены на печень до двух процентной на говядину.

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