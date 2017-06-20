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14:17 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе полностью остановлен ремонт дорог из-за иска администрации к УФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). В столице Республики полностью остановлен ремонт улично-дорожной сети. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя сообщил начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний момент работы по ремонту улично-дорожной сети приостановлены до конца судебных разбирательств», — сказал он.

Заместитель главы администрации Симферополя по вопросам ЖКХ Кирилл Скороходов пояснил, что город сейчас судится с УФАС.

«Федеральная антимонопольная служба вынесла решение, с которым администрация не согласна. Мы подали иск в арбитражный суд, чтобы оспорить решение Федеральной антимонопольной службы. 23 июня у нас состоится первое судебное заседание по этому вопросу», — пояснил Скороходов.

Глава крымского УФАС Тимофей Кураев объяснил в чем суть претензий антимонопольной службы к администрации Симферополя.

«Допущены ошибки при составлении конкурсной документации. Фактически мы говорим о том, что они (власти города — ред.) таким образом прописали конкурсную документацию, что мы вынуждены вмешиваться, чтобы восстановить конкуренцию на торгах», — рассказал РИА Новости (Крым) Кураев уточнив, что конкурс теперь откладывается минимум на 21 день, поскольку именно столько времени в среднем занимает сама конкурсная процедура.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), власти Симферополя планировали закончить ямочный ремонт к июню текущего года. На эти цели было выделено порядка 114 миллионов рублей.

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