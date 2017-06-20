В Калининграде планируют построить четыре мусороперегрузочные станции

Для улучшения экологической ситуации в Калининграде к 2035 году необходимо построить четыре мусороперегрузочные станции. Такие данные представили разработчики программы по развитию коммунальной инфраструктуры города на публичных слушаниях в понедельник, 19 июня.

Объекты предлагают разместить на улицах Ялтинской, Туруханской, Энергетиков и проспекте Победы. Они необходимы для сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов.

«К 2035 году нужно увеличить долю переработки, утилизации и обезвреживания отходов и довести её до 100%», — рассказала разработчик программы Анастасия Лобанова.

Эксперты также заявили о необходимости рекультивации полигона в посёлке Космодемьянского и короотвала «Дарита».