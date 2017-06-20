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19:32 (мск), источник: РИА Новости

Daimler приступил к строительству завода легковых Mercedes в Подмосковье

ЕСИПОВО (Московская область), 20 июн — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler начинает работы по строительству своего первого в РФ завода по производству легковых автомобилей Mercedes.

В церемонии закладки фундамента завода приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, замглавы ведомства Александр Морозов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и менеджмент немецкого концерна. Ранее в России производились только коммерческие автомобили Mercedes.

«Строительство легкового производства в России — это стратегическая инвестиция в важный рынок сбыта Mercedes-Benz. Мы расширяем наше локальное присутствие и одновременно упрочиваем нашу глобальную конкурентоспособность», — отметил в ходе церемонии член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, Маркус Шэфер.

В 2019 году новый завод легковых автомобилей в Московской области должен начать локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. В целом концерн инвестирует в производственную площадку около 16 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов евро). За производство будет отвечать вновь созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР) под руководством Акселя Бензе. Выпускаемые на заводе машины компания с 2019 года сможет поставлять и для нужд госсектора, уточнил журналистам глава «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея.

«Строительство нового завода Mercedes-Benz является результатом конструктивного диалога с концерном Daimler AG. Приход такого крупного инвестора и планируемое им осуществление производства легковых автомобилей в России говорит об уверенности в стабильности российского рынка и в промышленной политике в автомобилестроении, реализуемой правительством России», — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, подготовка специалистов для работы на заводе будет вестись в колледже «Подмосковье» в Клинском муниципальном районе и в Раменском дорожно-строительном техникуме.

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