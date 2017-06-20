Уральский завод гражданской авиации отказался от выпуска вертолетов Airbus

«Мы считаем, что потенциал вертолета Н135 достаточно большой, но пока условий для развертывания производства на Урале не видим. Рынок не готов к массовому выпуску этих вертолетов», — приводит ТАСС его слова.

По словам главы предприятия, у Airbus Helicopters Н135 появились сильные российские конкуренты, такие как вертолеты «Ансат».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в январе 2016 года Уральский завод гражданской авиации, входящий в госкорпорацию «Оборонпром», и компания Airbus заключили договор на производство в России вертолетов Airbus Helicopters H135.