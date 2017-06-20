Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Белорусский принц: почему Лукашенко не может оставить сына дома
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Умер Гельмут Коль
14:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральский завод гражданской авиации отказался от выпуска вертолетов Airbus

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) отказался от производства медицинских вертолетов Airbus Helicopters Н135 из-за неготовности российского рынка, сообщил генеральный директор предприятия Вадим Бадеха.

«Мы считаем, что потенциал вертолета Н135 достаточно большой, но пока условий для развертывания производства на Урале не видим. Рынок не готов к массовому выпуску этих вертолетов», — приводит ТАСС его слова.

По словам главы предприятия, у Airbus Helicopters Н135 появились сильные российские конкуренты, такие как вертолеты «Ансат».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в январе 2016 года Уральский завод гражданской авиации, входящий в госкорпорацию «Оборонпром», и компания Airbus заключили договор на производство в России вертолетов Airbus Helicopters H135.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свердловская избирательная комиссия презентовала протоколы с QR-кодом
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы От Вирджинии Вульф до куртизанки Сатин и от Грейс Келли до провинциалки с пергидролем — диапазон ролей у отмечающей 50-летие Николь Кидман практически безграничен. В честь даты вспоминаем ее самые смелые образы на экране
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь