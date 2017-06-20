Уральский завод гражданской авиации отказался от выпуска вертолетов Airbus
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) отказался от производства медицинских вертолетов Airbus Helicopters Н135
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) отказался от производства медицинских вертолетов Airbus Helicopters Н135
«Мы считаем, что потенциал вертолета Н135 достаточно большой, но пока условий для развертывания производства на Урале не видим. Рынок не готов к массовому выпуску этих вертолетов», — приводит ТАСС его слова.
По словам главы предприятия, у Airbus Helicopters Н135 появились сильные российские конкуренты, такие как вертолеты «Ансат».
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в январе 2016 года Уральский завод гражданской авиации, входящий в госкорпорацию «Оборонпром», и компания Airbus заключили договор на производство в России вертолетов Airbus Helicopters H135.