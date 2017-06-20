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14:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Областные власти рассказали, куда потратят 4 млрд рублей

На дорожное строительство, здравоохранение и газификацию. Областные власти рассказали, куда потратят 4 миллиарда рублей. Это сумму называют дополнительной.

Источник: Reuters

В бюджет области она поступила в виде налогов предприятий. Большую часть денег намерены направить на ремонт дорог.

«В основном эти деньги будут добавлены городу Челябинску. Полтора миллиарда рублей — на ремонт дорог. От аэропорта в центр, подъезды к новой школе в 54-й микрорайоне и улицу Новороссийскую в Ленинском районе», — информирует Сергей Шаль, заместитель губернатора Челябинской области.

Еще 210 миллионов планируют потратить на строительство новых улиц в микрорайоне «Чурилово» и на Северо-Западе Челябинска. Магнитогорск на ремонт дорог получит 300 миллионов рублей. Всего в этом году на дорожные работы с учетом дополнительных денег потратят 12 миллиардов рублей.

Вторая статья расходов — здравоохранение. На эту сферу власти обещают потратить миллиард 400 миллионов рублей. Закупят новое оборудование для больниц, медикаменты и обновят парк машин скорой помощи. Рассчитывают приобрести 50 автомобилей. Запланированы деньги и на покупку лекарств для льготников, а также на текущий ремонт больниц и на антитеррористическую безопасность.

Дополнительные деньги направят и на газификацию. За год планируют подключить к газопроводу 7 тысяч домов и квартир в нескольких десятках поселков области. На это потратят 600 миллионов рублей. А в Локомотивном капитально отремонтирую водовод.

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