Областные власти рассказали, куда потратят 4 млрд рублей
На дорожное строительство, здравоохранение и газификацию. Областные власти рассказали, куда потратят 4 миллиарда рублей. Это сумму называют дополнительной.
На дорожное строительство, здравоохранение и газификацию. Областные власти рассказали, куда потратят 4 миллиарда рублей. Это сумму называют дополнительной.
В бюджет области она поступила в виде налогов предприятий. Большую часть денег намерены направить на ремонт дорог.
«В основном эти деньги будут добавлены городу Челябинску. Полтора миллиарда рублей — на ремонт дорог. От аэропорта в центр, подъезды к новой школе в 54-й микрорайоне и улицу Новороссийскую в Ленинском районе», — информирует Сергей Шаль, заместитель губернатора Челябинской области.
Еще 210 миллионов планируют потратить на строительство новых улиц в микрорайоне «Чурилово» и на
Вторая статья расходов — здравоохранение. На эту сферу власти обещают потратить миллиард 400 миллионов рублей. Закупят новое оборудование для больниц, медикаменты и обновят парк машин скорой помощи. Рассчитывают приобрести 50 автомобилей. Запланированы деньги и на покупку лекарств для льготников, а также на текущий ремонт больниц и на антитеррористическую безопасность.
Дополнительные деньги направят и на газификацию. За год планируют подключить к газопроводу 7 тысяч домов и квартир в нескольких десятках поселков области. На это потратят 600 миллионов рублей. А в Локомотивном капитально отремонтирую водовод.