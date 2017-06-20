В Башкирии в 18-ти городах и районах плата за воду вырастет с 1 июля от 6 до 25%

По его словам, «для 18 городов и районов согласовано превышение предельного роста индекса совокупной платы граждан, что позволило установить с 1 июля 2017 года тарифы для организаций водоснабжения с ростом от 106% до 125% при плановом росте 105,8%. В совокупности дополнительная выручка этих предприятий составит в 2017 году 172 миллиона рублей». Сергей Афонин также заявил, что «к сожалению, в рамках действующего законодательства нам не удалось на таком же уровне поддержать организации теплоснабжения. Но инвестпрограммы, разработанные 11 теплоснабжающими организациями, не останутся без внимания. Мы планируем совместно с Госкомитетом по тарифам учесть наличие этих программ при распределении финансовой помощи из бюджета Башкортостана».

Необходимость привлечения дополнительных средств через рост тарифов в систему водоснабжения связана с большим уровнем износа ее мощностей. К примеру, на балансе «Уфаводоканала» находится 1700 километров сетей питьевого водоснабжения, амортизационный износ которых составляет около 80%, а темпы замены значительно отстают от нормативов. По нормам нужно менять не менее 5% труб в год, то есть 85 километров, а реально получается только десять, плюс ремонт аварийных участков.

Наряду с ростом тарифов, часть необходимого финансирования проблемных водоканалов обеспечит бюджет республики. На строительство, реконструкцию и ремонт объектов централизованного водоснабжения и водоотведения в текущем году планируется направить свыше 370 млн рублей в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (в 2016 году было выделено 211 млн рублей).