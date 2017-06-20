Мусоросжигательный завод в Казани будут строить под эгидой «Ростеха»
«Альтернативная генерирующая компания-2» стала инвестором проекта по строительству мусоросжигательного завода в Казани, сообщается на сайте торговой площадки АО «АТС».
«Альтернативная генерирующая компания-2» стала инвестором проекта по строительству мусоросжигательного завода в Казани, сообщается на сайте торговой площадки АО «АТС».
Компания «АГК-2» принадлежит «РТ Инвест Финанс», которую в свою очередь контролирует госкорпорация «Ростех».
В перечне отобранных проектов, опубликованных на электронной торговой площадке, мусоросжигательный завод числится как альтернативная тепловая электростанция «Казань». Пока неизвестно, где точно она появится. Место в заявке обозначено коротко — Татарстан.
По планам, республиканская станция начнёт вырабатывать энергию 1 декабря 2022 года и должна достичь мощности в 55 МВт. При этом победивший инвестор готов построить ТЭС из расчёта — 378,7 тысячи рублей на каждый киловатт.
Напомним, сообщение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани вызвало негодование горожан. Казанцы даже направили видеообращение Владимиру Путину. Саму запись Президент России не видел, но во время прямого эфира привёл будущий проект мусоросжигательного завода в качестве успешного примера решения проблемы утилизации ТБО.