В Волгограде начинается строительство торговых галерей

Контракты заключены на размещение торговых галерей на 31 площадке. Сроки договорных обязательств с инвестором — до 4 лет. В ближайшее время на аукцион выставят еще 20 объектов.
Места для торговых галерей выбирались с учетом всех особенностей территорий. При этом сразу отметались опасные участки прохождения сетей водоснабжения и газопровода, площадки вблизи перекрестков: торговая группа может перекрывать обзор участникам дорожного движения.
Галерейная торговля будет организована в Краснооктябрьском районе на пяти площадках: на пересечении проспекта Металлургов и ул. Маршала Еременко, на улице Библиотечной и других местах. В Ворошиловском галерея появится на улице Кузнецкой. В Центральном районе для этих целей определено 26 мест. Как сообщают в мэрии, привычная для волгоградцев торговля, но уже на безопасном от газопроводов расстоянии будет осуществляться на ул. Новороссийской и Ткачева и в других предусмотренных для размещения нестационарных объектов местах.
Торговой галереей проектировщики называют выполненное в едином архитектурном стиле комплекс из нескольких павильонов, симметрично расположенных напротив друг друга и объединенных общей светопропускающей кровлей. В торговых галереях предусмотрен модуль с санитарным узлом для персонала. Также комплексы оснащаются современным наружным осветительным оборудованием. Территории каждого благоустроят по индивидуальным проектам, но они будут включать озеленение, мощение тротуарной плиткой, установку урн, скамеек и вазонов. Технические требования определяют организацию велопарковок.
В последние три года в регионе ведется работа по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка: определяются единые прозрачные правила, обязательные для всех участников процесса, создаются условия для развития здоровой конкурентной среды. Места, освобожденные от нестационарных объектов, установленных незаконно, постепенно благоустраиваются: возрождаются зеленые зоны, высаживаются цветы, восстанавливается асфальтовое покрытие. Предприниматели, которые ранее разместили павильоны в рамках прежней схемы, но с нарушением требований безопасности, то есть вблизи перекрестков, на подземных коммуникациях, получают компенсационные места без конкурсных процедур. Таких ИП более 1100. Не затронуты изменениями в схеме размещения порядка 500 нестационарных объектов. Перечень возможных мест для размещения нестационарных объектов будет увеличен. Чтобы получить возможность открыть свой бизнес, необходимо соблюсти требования: павильон должен соответствовать единому архитектурному облику, а его хозяин — вести свою деятельность в рамках правового поля, обеспечивая потребителей качественной и безопасной продукцией.