Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя в 2018 году
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя в 2018 году
Путин рассказал о своем непростом решении
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
15:52 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начинается строительство торговых галерей

Состоялись аукционы на выполнение договорных обязательств по размещению торговых галерей. Победителями конкурсов стали ООО «Царицынский комбинат» и ООО «Торговый дом «Буран». Специалисты этих подрядных организаций в ближайшее время начнут готовить территории под возведение типовых павильонов и благоустройство.

Контракты заключены на размещение торговых галерей на 31 площадке. Сроки договорных обязательств с инвестором — до 4 лет. В ближайшее время на аукцион выставят еще 20 объектов.

Места для торговых галерей выбирались с учетом всех особенностей территорий. При этом сразу отметались опасные участки прохождения сетей водоснабжения и газопровода, площадки вблизи перекрестков: торговая группа может перекрывать обзор участникам дорожного движения.

Галерейная торговля будет организована в Краснооктябрьском районе на пяти площадках: на пересечении проспекта Металлургов и ул. Маршала Еременко, на улице Библиотечной и других местах. В Ворошиловском галерея появится на улице Кузнецкой. В Центральном районе для этих целей определено 26 мест. Как сообщают в мэрии, привычная для волгоградцев торговля, но уже на безопасном от газопроводов расстоянии будет осуществляться на ул. Новороссийской и Ткачева и в других предусмотренных для размещения нестационарных объектов местах.

Читайте также
Волгоградцы выступили против ликвидации популярного в городе рынка

Торговой галереей проектировщики называют выполненное в едином архитектурном стиле комплекс из нескольких павильонов, симметрично расположенных напротив друг друга и объединенных общей светопропускающей кровлей. В торговых галереях предусмотрен модуль с санитарным узлом для персонала. Также комплексы оснащаются современным наружным осветительным оборудованием. Территории каждого благоустроят по индивидуальным проектам, но они будут включать озеленение, мощение тротуарной плиткой, установку урн, скамеек и вазонов. Технические требования определяют организацию велопарковок.

В последние три года в регионе ведется работа по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка: определяются единые прозрачные правила, обязательные для всех участников процесса, создаются условия для развития здоровой конкурентной среды. Места, освобожденные от нестационарных объектов, установленных незаконно, постепенно благоустраиваются: возрождаются зеленые зоны, высаживаются цветы, восстанавливается асфальтовое покрытие. Предприниматели, которые ранее разместили павильоны в рамках прежней схемы, но с нарушением требований безопасности, то есть вблизи перекрестков, на подземных коммуникациях, получают компенсационные места без конкурсных процедур. Таких ИП более 1100. Не затронуты изменениями в схеме размещения порядка 500 нестационарных объектов. Перечень возможных мест для размещения нестационарных объектов будет увеличен. Чтобы получить возможность открыть свой бизнес, необходимо соблюсти требования: павильон должен соответствовать единому архитектурному облику, а его хозяин — вести свою деятельность в рамках правового поля, обеспечивая потребителей качественной и безопасной продукцией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за встречу с Трампом
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Проект создания завода по выпуску «Мерседесов» получил личное «благословение» президента Путина
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь