В Волгограде начинается строительство торговых галерей

Контракты заключены на размещение торговых галерей на 31 площадке. Сроки договорных обязательств с инвестором — до 4 лет. В ближайшее время на аукцион выставят еще 20 объектов.

Места для торговых галерей выбирались с учетом всех особенностей территорий. При этом сразу отметались опасные участки прохождения сетей водоснабжения и газопровода, площадки вблизи перекрестков: торговая группа может перекрывать обзор участникам дорожного движения.

Галерейная торговля будет организована в Краснооктябрьском районе на пяти площадках: на пересечении проспекта Металлургов и ул. Маршала Еременко, на улице Библиотечной и других местах. В Ворошиловском галерея появится на улице Кузнецкой. В Центральном районе для этих целей определено 26 мест. Как сообщают в мэрии, привычная для волгоградцев торговля, но уже на безопасном от газопроводов расстоянии будет осуществляться на ул. Новороссийской и Ткачева и в других предусмотренных для размещения нестационарных объектов местах.