Эксперты Россельхознадзора посетили молдавские предприятия

Главная цель визита — провести ряд инспекций на местах производства посадочного материала, который предназначен для экспорта в Россию.

В первый рабочий день эксперты посетили ряд сельхозпредприятий в районе Бричень, где работает большая часть питомников по выращиванию посадочного материала для садов и ягодных плантаций.

Планируется провести проверки в 25 агрохозяйствах. От результатов проверок зависит получат ли право на экспорт те предприятия, которые соблюдают требования и стандарты при выращивании привитых плодовых деревьев и черенков винограда.

Кроме этого, в скором времени ожидается приезд другой группы экспертов из Россельхознадзора. Они также планируют ознакомится с процессами выращивания растительной продукции на плантациях экономических операторов, желающих осуществлять экспорт фруктов, винограда и овощей на российский рынок.