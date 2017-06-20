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15:01 (мск), источник: Actualitati.md

Эксперты Россельхознадзора посетили молдавские предприятия

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отправились в Республику Молдова с рабочим визитом.

Источник: Actualitati.md

Главная цель визита — провести ряд инспекций на местах производства посадочного материала, который предназначен для экспорта в Россию.

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В первый рабочий день эксперты посетили ряд сельхозпредприятий в районе Бричень, где работает большая часть питомников по выращиванию посадочного материала для садов и ягодных плантаций.

Планируется провести проверки в 25 агрохозяйствах. От результатов проверок зависит получат ли право на экспорт те предприятия, которые соблюдают требования и стандарты при выращивании привитых плодовых деревьев и черенков винограда.

Кроме этого, в скором времени ожидается приезд другой группы экспертов из Россельхознадзора. Они также планируют ознакомится с процессами выращивания растительной продукции на плантациях экономических операторов, желающих осуществлять экспорт фруктов, винограда и овощей на российский рынок.

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