Эксперты «Россельхознадзора» примут важное решение для фермеров Молдовы

«Эксперты инспектируют места производства посадочного материала и берут образцы саженцев, предназначенные для экспорта в Российскую Федерацию», — пояснили в ведомстве.

Во главе делегации — замначальника управления «Россельхознадзора» по Курской и Орловской областям Ольга Красовская.

В первый день эксперты проверили плантации в Бричанах, где выращивают саженцы для садов и ягоды. Там прошла встреча делегации с главой Нацагентства продовольственной безопасности Георге Габерем.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества, учитывая возможности роста производства и экспорта посадочного материала из Молдовы, а также предрасположенность сельхозпроизводителей из России расширять площади фруктовых садов», — подчеркнули в ведомстве.

В течение недели эксперты проверят 25 фермерских хозяйств из различных регионов страны. Затем они представят результаты исследований, которые позволят возобновить экспорт в Россию молдавским предприятиям, соответствующим требованиям и стандартам выращивания привитых деревьев и черенков винограда.

Эксперты «Россельхознадзора» уже второй год подряд приезжают в Молдову с подобной проверкой.

«В ближайшее время по приглашению Нацагентства продовольственной безопасности в Молдову прибудет другая группа специалистов “Россельхознадзора”. Они проверят процесс выращивания растительной продукции на плантациях экономических агентов, которые хотят экспортировать фрукты, виноград и овощи в Россию», — добавили в ведомстве.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России.