«Нафтогаз» призвал США ввести санкции против участников Nord Stream 2

«Санкции помешают Москве реализовать Nord Stream 2, который противоречит интересам США и Украины», — цитирует The Wall Street Journal главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Проект также «противоречит принципу европейской солидарности», сказал господин Коболев.

Напомним, в начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает политические и юридические меры, чтобы не допустить реализации проекта по строительству газопровода Nord Stream 2.

14 июня Сенат США одобрил законопроект о новых американских санкциях в отношении России. Ограничительные меры могут затронуть ключевые сектора российской экономики. В законопроекте также говорится, что США следует «продолжать противодействовать строительству газопровода Nord Stream 2, так как он негативно воздействует на энергобезопасность ЕС».

Проект Nord Stream 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее Москва заявила, что не будет вести переговоры с Еврокомиссией о применении к трансбалтийскому газопроводу Nord Stream 2 энергозаконодательства ЕС.