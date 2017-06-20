Здание мэрии Екатеринбурга отреставрируют за 5 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проведение реставрации фасада здания администрации, расположенного на улице Ленина, 24 А.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проведение реставрации фасада здания администрации, расположенного на улице Ленина, 24 А.
Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 5,1 млн рублей, средства выделены из местного бюджета.
Подрядчик должен предоставить лицензию на проведение разного рода реставрационных работ, выданную Министерством культуры РФ, поскольку здание мэрии является объектом культурного наследия. Ремонт должен быть завершен до 20 августа. Заявки будут приниматься до 15 июля.