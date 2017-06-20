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15:34 (мск), источник: Новости Перми

Ремонт Северной дамбы в Перми идет круглосуточно

Ремонт Северной дамбы стартовал в ночь с 16 на 17 июня и идет в круглосуточном режиме. Открыть автомобильное движение на участке запланировано к 1 августа.

Источник: Новости Перми

На объекте задействовано 10 единиц дорожной техники и около 30 человек.

За два дня подрядчик практически завершил демонтаж трамвайных путей, отфрезеровал покрытие проезжей части, приступил к демонтажу бортового камня и обследованию подземных коммуникаций.

Затем начнутся работы по перекладке сетей, в том числе и ливневой канализации. Параллельно будет вестись и работа по укладке нового основания под трамвайные пути, сообщили в городском управлении внешнего благоустройства.

Проектом предусмотрена укладка на Северной дамбе бесшовного рельсового полотна. Такой эффект будет достигнут с помощью алюминотермитной сварки. Вдоль трамвайных путей будет установлен борт, как на улице Ленина. Еще одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской.

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