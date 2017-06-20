Омску дадут еще 82 млн на ремонт дорог

На данные средства будут отремонтированы проспект Мира (от Доковской до Полевой) и улица 3-я Транспортная (от Панфилова до 1-й Индустриальной), а также нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки и светофоры Т-7 около 30 образовательных учреждений.

Работы предполагается начать в августе, сообщила пресс-служба омского минстроя.

Таким образом, в 2017 году в Омске будет отремонтировано 33 участка городских дорог, по 31 из которых уже определены подрядчики и идут работы.