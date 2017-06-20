Федосеев назвал основную причину недосбора взносов на капремонт

«По уровню собираемости средств капремонта мы прошли все те же стандартные проблемы, что и вся страна. На сегодняшний момент есть план мероприятий по повышению собираемости, проводятся мероприятия по муниципалитетам, выявлены основные причины недосбора. Это не протест или отсутствие денежных средств. Основные причины — это недовыставление всё-таки. В том числе в отдаленных районах», — рассказал он.

«То есть просто платежки не доходят?» — уточнил врио губернатора Антон Алиханов.