Федосеев назвал основную причину недосбора взносов на капремонт
Власти Калининградской области хотят в следующем году добиться 90%-ной собираемости взносов на капремонт. Об этом во вторник на заседании правительства заявил врио
Власти Калининградской области хотят в следующем году добиться 90%-ной собираемости взносов на капремонт. Об этом во вторник на заседании правительства заявил врио
«По уровню собираемости средств капремонта мы прошли все те же стандартные проблемы, что и вся страна. На сегодняшний момент есть план мероприятий по повышению собираемости, проводятся мероприятия по муниципалитетам, выявлены основные причины недосбора. Это не протест или отсутствие денежных средств. Основные причины — это недовыставление
«То есть просто платежки не доходят?» — уточнил врио губернатора Антон Алиханов.
«Где-то не доходят платёжки,