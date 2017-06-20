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16:45 (мск), источник: Новый Калининград

Федосеев назвал основную причину недосбора взносов на капремонт

Власти Калининградской области хотят в следующем году добиться 90%-ной собираемости взносов на капремонт. Об этом во вторник на заседании правительства заявил врио вице-премьера Максим Федосеев.

Источник: Новый Калининград

«По уровню собираемости средств капремонта мы прошли все те же стандартные проблемы, что и вся страна. На сегодняшний момент есть план мероприятий по повышению собираемости, проводятся мероприятия по муниципалитетам, выявлены основные причины недосбора. Это не протест или отсутствие денежных средств. Основные причины — это недовыставление всё-таки. В том числе в отдаленных районах», — рассказал он.

«То есть просто платежки не доходят?» — уточнил врио губернатора Антон Алиханов.

«Где-то не доходят платёжки, где-то у нас просто нет данных по этим домам. Это идёт сплошная инвентаризация у нас третий год», — пояснил Федосеев. По его словам, сегодня собираемость составляет более 80%, к 2018 году власти хотят дойти до 90%.

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