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15:37 (мск), источник: Informburo.kz

Лучшие казахстанские товары будут выходить под единым брендом

Пиарить Казахстан через лучшие отечественные товары намерены в НПП «Атамекен».

Источник: Informburo.kz

Идею выпуска лучших казахстанских товаров под общим знаком качества «Ұлы Дала елі» озвучил заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев в ходе пресс-конференции.

«Ұлы Дала елі» — именно такое народное имя будет у товаров нашей любимой отчизны. Понятно, что пока ещё в мире нашу страну не всегда знают под таким ракурсом, и бывает, что путают с соседними странами. Или думают, что Казахстан — это люди, живущие в юртах и скачущие на лошадях. Мы хотим заявить миру о Казахстане через наши самые лучшие товары, — сказал Нуржан Альтаев.

Присутствие единого узнаваемого бренда, по мнению Нуржана Альтаева, положительно повлияет и на казахстанские предприятия. Видя этот бренд на прилавках магазинов, люди будут понимать, что товар признанный, а значит — качественный.

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Отбирать претендентов на выпуск продукции под знаком качества будут с помощью конкурса среди экспортёров отечественной продукции. В первый раз он уже состоялся в прошлом году, победителями стали предприятия «Рахат» (производство шоколада), ТОО «Alageum Electric (производство трансформаторов), «Кайнар» (производство аккумуляторов). Эти товары также включены в бренд «Великой степи».

«В этом году мы снова проводим конкурс. Мы всегда стараемся отбирать самых лучших, так как понимаем, что через этот товар мы будем пиарить Казахстан в мире. Обычно поступает огромное количество заявок, но у нас есть чёткие критерии: качество, получение разного рода международных лицензий, не менее 10% товаров на экспорте, высокое казахстанское содержание», — подчеркнул Нуржан Альтаев.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Из 23 компаний сначала отберут 12, потом в финал выйдут шесть. И уже сами казахстанцы будут голосовать за победителей в интернете. 28 июля состоится итоговый форум и выставка, на которой будут представлены лучшие товары Казахстана. Кроме того, на ней будут присутствовать торгово-закупочные компании из России и Китая.

«Они приедут, чтобы посмотреть, чем славится Казахстан, какие товары производит, чтобы подписать контракты и в дальнейшем закупать наши товары. Предприятия смогут в отдельных комнатах проводить переговоры, подписывать контракты. В 2015—2016 годах в ходе форумов было подписано контрактов на сумму 25 млрд тенге. Это были контракты между нацкомпаниями, госорганами, казахстанскими предприятиями. В текущем году мы ожидаем большое количество контрактов между торгово-закупочными компаниями иностранных государств и нашими отечественными предприятиями», — рассказал Нуржан Альтаев.

По его мнению, Казахстан уже давно перерос производство традиционных продуктов, таких как талкан, казы, овчина. «Великая степь» может предоставить другим странам лучшие трансформаторы, автомобили, пищевую продукцию. Через этот бренд планируется показать миру, что Казахстан — это модернизированная страна. Да и талкан, по словам Нуржана Альтаева, не пользуется спросом у других стран.

«Пользуется спросом: баранина охлаждённая, некоторые виды новой продукции — буквально с прошлого года начали экспортировать чечевицу, которую мы раньше не выращивали. Но наш климат, земля позволяют её производить. Мы пшеницу продаём по очень низкой цене — 150−200 долларов за тонну. В прошлом году цена зелёной чечевицы доросла до 1200 долларов за тонну, и та же Индия её импортирует каждый год около трёх млн тонн. Это огромные возможности. Наши предприниматели откликнулись на этот спрос и увеличили посевы. Довели до 200 000 га. Столько чечевицы у нас никогда не производилось», — отметил Нуржан Альтаев.

Неделю назад сообщалось, что площадь посева востребованных культур увеличена на 1,35 млн га, что на 340 000 га превышает запланированный индикатор госпрограммы.

Несмотря на снижение цен на казахстанские товары, экспорт Казахстана в страны содружества за год упал на 23,5%. Казахстанские производители продолжают снижать цены на свою продукцию для партнёров из стран ЕАЭС.

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