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15:50 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы

Зампред правления банка Станислав Кузнецов заявил, что компания уже разработала меры противодействия мошенникам.

Источник: Reuters

СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов и разработал меры противодействия таким атакам с помощью системы фрод-мониторинга, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Ill международной конференции «Актуальные вопросы наличного денежного обращения».

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«Мы зафиксировали это впервые с применением технологии искусственного интеллекта. Мошенник вставляет карточку, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приемнике. А деньги уже находятся уже в устройстве выдачи, и можно (было раньше — прим. ред.) в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», — рассказал Кузнецов журналистам. Так как фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счета также не происходило.

Обнаружить хищение было крайне сложно, с момента преступления могло пройти несколько дней, добавил Кузнецов. Программное обеспечение, являющееся частью системы фрод-мониторинга Сбербанка, позволило увидеть отклонения между объемом загрузки и инкассированной выручки на банкомате и сопоставить разницу и совершенные на устройстве операции, пояснил он.

«Этот вид преступлений появился в марте месяце, мы обнаружили его сразу и сразу разработали меры противодействия», — сказал Кузнецов.

Комментарии
1
арсений сидоров
Этим пользуются наверно специалисты которые обслуживают банковские автоматы-они в курсе всех тонкостей автомата
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