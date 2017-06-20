Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Зампред правления банка Станислав Кузнецов заявил, что компания уже разработала меры противодействия мошенникам.
Зампред правления банка Станислав Кузнецов заявил, что компания уже разработала меры противодействия мошенникам.
СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов и разработал меры противодействия таким атакам с помощью системы
«Мы зафиксировали это впервые с применением технологии искусственного интеллекта. Мошенник вставляет карточку, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приемнике. А деньги уже находятся уже в устройстве выдачи, и можно (было раньше — прим. ред.) в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», — рассказал Кузнецов журналистам. Так как фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счета также не происходило.
Обнаружить хищение было крайне сложно, с момента преступления могло пройти несколько дней, добавил Кузнецов. Программное обеспечение, являющееся частью системы
«Этот вид преступлений появился в марте месяце, мы обнаружили его сразу и сразу разработали меры противодействия», — сказал Кузнецов.