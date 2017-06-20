Дорожники начали ремонт Уфимского шоссе
Ведется подготовка асфальта к ремонту.
Ведется подготовка асфальта к ремонту.
По Уфимскому шоссе началась подготовка к ремонту дороги. Дорожники убирают верхний слой асфальта и готовятся к укладке новой асфальтной крошки.
Для ремонта дороги уже задействовано 6 единиц спецтехники.
-На этом участке площадью 480 квадратных метров планируется уложить 80 тонн мелкозернистой асфальтобетонной смеси, — сообщает мастер из «Управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».
-Несмотря на каждодневные дожди, а асфальт можно класть только в сухую погоду, дорожники планируют отремонтировать дорогу в ближайшее время, — рассказали в