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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорожники начали ремонт Уфимского шоссе

Ведется подготовка асфальта к ремонту.

По Уфимскому шоссе началась подготовка к ремонту дороги. Дорожники убирают верхний слой асфальта и готовятся к укладке новой асфальтной крошки.

Для ремонта дороги уже задействовано 6 единиц спецтехники.

-На этом участке площадью 480 квадратных метров планируется уложить 80 тонн мелкозернистой асфальтобетонной смеси, — сообщает мастер из «Управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».

-Несмотря на каждодневные дожди, а асфальт можно класть только в сухую погоду, дорожники планируют отремонтировать дорогу в ближайшее время, — рассказали в пресс-службе городского муниципалитета.

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