Дорожники начали ремонт Уфимского шоссе

По Уфимскому шоссе началась подготовка к ремонту дороги. Дорожники убирают верхний слой асфальта и готовятся к укладке новой асфальтной крошки.

Для ремонта дороги уже задействовано 6 единиц спецтехники.

-На этом участке площадью 480 квадратных метров планируется уложить 80 тонн мелкозернистой асфальтобетонной смеси, — сообщает мастер из «Управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».