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16:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Проект строительства трассы в обхода Аксая получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Техническая и сметная документация проекта реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход города Аксай получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом рассказал генеральный проектировщик работ АО «Институт «Стройпроект».

Планируется, что на этом участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд.

Объект предусмотрен ФЦП «Развитие транспортной системы России», а заказчиком выступило ГК «Автодор». Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб. Планируется, что подрядчика найдут уже до конца текущего года.

Восточный обход Аксая будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск.

«Для жителей Ростовской области, а также всех, кто едет на юг, строительство обхода Аксая крайне необходимо. Проект важен не только для развития Ростовской агломерации — он актуален и с учетом ежегодной тенденции роста транспортного потока в направлении Кубани и Крыма», — говорил ранее донской губернатор Василий Голубев.

Также ранее стало известно, что обход Аксая будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Значимость проекта в связи с увеличением трафика в направлении черноморского побережья и Крыма отметил министр транспорта РФ Максим Соколов. Этот участок может стать первой платной дорогой в Ростовской области.

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