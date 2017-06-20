Проект строительства трассы в обхода Аксая получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Планируется, что на этом участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд.

Объект предусмотрен ФЦП «Развитие транспортной системы России», а заказчиком выступило ГК «Автодор». Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб. Планируется, что подрядчика найдут уже до конца текущего года.

Восточный обход Аксая будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск.

«Для жителей Ростовской области, а также всех, кто едет на юг, строительство обхода Аксая крайне необходимо. Проект важен не только для развития Ростовской агломерации — он актуален и с учетом ежегодной тенденции роста транспортного потока в направлении Кубани и Крыма», — говорил ранее донской губернатор Василий Голубев.