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15:57 (мск), источник: Sputnik.by

РФ ограничила поставки молочки еще с двух заводов Беларуси

Еще пять предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль. Сняты ограничения с четырех мясокомбинатов.

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Россельхознадзор с 22 июня вводит временные ограничения на поставку в РФ продукции с двух белорусских молочных заводов, говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что такое решение принято из-за нарушений этими предприятиями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Речь идет о Лунинецком молочном заводе и Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.

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Вместе с тем на основе результатов анализа материала, а также с учетом предоставленных белорусской стороной гарантий расследования причин ранее выявленных нарушений, с 21 июня 2017 года отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области. Это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский и Слуцкий мясокомбинаты и Агрокомбинат Несвижский.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что снятие ограничений будет действовать только в том случае, если эти предприятия будут постоянно передавать в систему автоматического отслеживания «Меркурий» информацию обо всей продукции, отгружаемой в Россию.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о том, что вводит усиленный лабораторный контроль в отношении пяти предприятий:

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Александрийское» ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал ОАО «Ошмянский мясокомбинат».

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