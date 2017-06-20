Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
22:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге опасными для проживания признаны 53 дома

Их нужно срочно расселять.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге признаны аварийными 53 дома. Жители стоят в очереди на переселение из квартир за счет средств муниципального и регионального бюджетов.

Еще порядка 700 многоквартирников «зависли» в неопределенном положении. Их исключили из программы капремонта, но и под критерии аварийных строений они не попадают.

В рамках федеральной программы переселения из домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года, осталось предоставить квартиры жителям двух домов на Лобкова, а также двум семьям с Инженерной.

Как рассказала «Уралинформбюро» председатель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, финансирование на эти цели поступило в апреле. К 1 сентября 2017 года чиновники должны выполнить программу.

Стоит добавить, что в ряде свердловских муниципалитетов чиновники срывают планы по предоставлению квартир жителям развалюх. В списке аутсайдеров — Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шаля, Тавда, Ирбит, Верхняя Тура и Березовский. Губернатор Евгений Куйвашем пригрозил главам территорий увольнениями за провал программы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге поймали полицейского под кайфом
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ в Сирии
США засомневались в санкциях в отношении Катара
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Очевидцы рассказали о ликвидации смертника у вокзала в Брюсселе
Мутко: Надеюсь, за сборную России нам стыдно не будет
Daimler приступил к строительству завода легковых Mercedes в Подмосковье
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь