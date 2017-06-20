Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Катарская авиакомпания заняла первое место сразу в нескольких номинациях, в том числе «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока». В тройку лидеров вошли также сингапурская Singapore Airlines и японская All Nippon Airways.

В список лучших попала и российская компания «Аэрофлот» — она занимает 30-ю позицию.

Награда World Airline Awards считается наиболее престижной в авиаиндустрии, основанием для ее присуждения послужили оценки почти 20 миллионов пассажиров из 105 стран.

Исследование проходило с августа 2016 по май 2017 года, при этом в рейтинг попали первые сто из более чем трехсот участвовавших авиакомпаний.

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