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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways получила престижную премию World Airline Awards, заняв первое место в рейтинге из ста авиаперевозчиков, сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, присуждающей награду.

Источник: РИА Новости

Катарская авиакомпания заняла первое место сразу в нескольких номинациях, в том числе «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока». В тройку лидеров вошли также сингапурская Singapore Airlines и японская All Nippon Airways.

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В список лучших попала и российская компания «Аэрофлот» — она занимает 30-ю позицию.

Награда World Airline Awards считается наиболее престижной в авиаиндустрии, основанием для ее присуждения послужили оценки почти 20 миллионов пассажиров из 105 стран.

Исследование проходило с августа 2016 по май 2017 года, при этом в рейтинг попали первые сто из более чем трехсот участвовавших авиакомпаний.

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