Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу

Сообщается, что рейсы по маршруту Казань-Геленджик-Казань выполняются каждый вторник и субботу, время в пути — 2 часа 30 минут.

Улететь в Минеральные воды можно будет каждую субботу в 15.20, время в пути составит 2 часа. А вылеты в Анапу осуществляются по воскресеньям в 18.50, время в пути составит 2 часа 20 минут.

Направления обслуживают канадские воздушные суда «CRJ-200» вместимостью 50 человек.