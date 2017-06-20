Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу. Об этом сообщает
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу. Об этом сообщает
Сообщается, что рейсы по маршруту
Улететь в Минеральные воды можно будет каждую субботу в 15.20, время в пути составит 2 часа. А вылеты в Анапу осуществляются по воскресеньям в 18.50, время в пути составит 2 часа 20 минут.
Направления обслуживают канадские воздушные суда «CRJ-200» вместимостью 50 человек.