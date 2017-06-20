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17:51 (мск), источник: Prokazan.ru

Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу

Из Казани запустили прямые авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Сообщается, что рейсы по маршруту Казань-Геленджик-Казань выполняются каждый вторник и субботу, время в пути — 2 часа 30 минут.

Улететь в Минеральные воды можно будет каждую субботу в 15.20, время в пути составит 2 часа. А вылеты в Анапу осуществляются по воскресеньям в 18.50, время в пути составит 2 часа 20 минут.

Направления обслуживают канадские воздушные суда «CRJ-200» вместимостью 50 человек.

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