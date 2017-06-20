Воронежский опорный вуз получил 400 млн рублей на развитие термоэлектричества

Воронежский опорный вуз получил грант в 400 млн рублей на три года на развитие термоэлектричества. Это одно из трех будущих направлений подготовки магистров, сообщил ректор технического университета Сергей Колодяжный на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым во вторник, 20 июня.

Университет получил финансирование из федерального бюджета на 2018 год. Утвердили новую программу. По словам ректора, в сотрудничестве с предприятием «РИФ» в вузе будут работать по закрытому госзаказу и по применению термоэлектричества в системах вентиляции и кондиционеров.