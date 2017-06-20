Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Песков ответил на слова Порошенко, сказанные в ходе визита в США
5 болезней из песочницы
Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода санкций против РФ
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
1450-летие Николь Кидман
18:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский опорный вуз получил 400 млн рублей на развитие термоэлектричества

Магистрантов будут готовить по новой программе.

Воронежский опорный вуз получил грант в 400 млн рублей на три года на развитие термоэлектричества. Это одно из трех будущих направлений подготовки магистров, сообщил ректор технического университета Сергей Колодяжный на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым во вторник, 20 июня.

Университет получил финансирование из федерального бюджета на 2018 год. Утвердили новую программу. По словам ректора, в сотрудничестве с предприятием «РИФ» в вузе будут работать по закрытому госзаказу и по применению термоэлектричества в системах вентиляции и кондиционеров.

Опорный вуз Воронежа образовался в результате слияния Воронежского технического университета и Воронежского архитектурно-строительного университета. Объединенный вуз выиграл конкурс Минобрнауки на создание многопрофильных региональных высших учебных заведений. Основная цель программы — оптимизация сети высших учебных заведений за счет их укрупнения и перестройки. Новый вуз назвали Центрально-Черноземным государственным инженерным университетом. В конце апреля стало известно, что воронежский опорный вуз начнет образовательную деятельность по 13 новым образовательным программам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
США расширили список антироссийских санкций
Самолет ВВС США сбил сирийский беспилотник
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду
«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»
Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь